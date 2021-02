Impianti di sci chiusi, il ministro Garavaglia (Lega) dà la colpa al governo di cui fa parte: “Un danno al settore per una scelta dell’esecutivo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Qui c’è stato un danno che è stato arrecato per una scelta del governo. E i danni vanno indennizzati”. Lo ha detto il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, durante una conferenza stampa insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana. I due si sono incontrati a Palazzo Lombardia, insieme a Mariastella Gelmini (colLegata da remoto), per parlare degli effetti della decisione di ieri di procrastinare al 5 marzo l’apertura degli Impianti di risalita nelle località montane. Garavaglia ha puntato il dito contro il governo di Mario Draghi. governo di cui fa parte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Qui c’è stato unche è stato arrecato per unadel. E i danni vanno indennizzati”. Lo ha detto ilal Turismo, Massimo, durante una conferenza stampa insieme al presidente della Regione, Attilio Fontana. I due si sono incontrati a Palazzo Lombardia, insieme a Mariastella Gelmini (colta da remoto), per parlare degli effetti della decisione di ieri di procrastinare al 5 marzo l’apertura deglidi risalita nelle località montane.ha puntato il dito contro ildi Mario Draghi.di cui fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

