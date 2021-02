Il futuro di Conte. «Deciderò con i miei compagni di viaggio». Casalino: «Vedrete, farà cose incredibili» (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Firenze, come professore dell’università. E’ terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze”. Giuseppe Conte, davanti alle telecamere del Fattoquotidiano.it nei pressi di Palazzo Chigi, prova a rispondere alla domandone su che cosa farà da grande. Ma ancora una volta dribbla. Conte: per ora torno a Firenze, ma… Non dice quali siano i suoi rapporti attuali con il suo successore. Non dice che cosa fa nei dintorni di Palazzo Chigi. Non spiega la sua strategia politica. Perché – al di là delle sue parole – tutti sanno che non andrà in pensione. Né tornerà a fare il docente universitario senza monetizzare la grande popolarità ottenuta in questi due anni. Gloriosi, a sentire Rocco Casalino particolarmente loquace da quando ha dovuto abbandonare con i lacrimoni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Vedo nel mioimmediato il rientro a Firenze, come professore dell’università. E’ terminata l’aspettativa, quindi ritornerò a Firenze”. Giuseppe, davanti alle telecamere del Fattoquotidiano.it nei pressi di Palazzo Chigi, prova a rispondere alla domandone su che cosada grande. Ma ancora una volta dribbla.: per ora torno a Firenze, ma… Non dice quali siano i suoi rapporti attuali con il suo successore. Non dice che cosa fa nei dintorni di Palazzo Chigi. Non spiega la sua strategia politica. Perché – al di là delle sue parole – tutti sanno che non andrà in pensione. Né tornerà a fare il docente universitario senza monetizzare la grande popolarità ottenuta in questi due anni. Gloriosi, a sentire Roccoparticolarmente loquace da quando ha dovuto abbandonare con i lacrimoni ...

