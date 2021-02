Haaland | “Se continuiamo così non abbiamo chance di superare il Siviglia”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Erling, attaccante del Borussia Dortmund, sa bene che contro ilin Champions League sarà difficile, ecco le sue parole a Sky Sport Germania: “Per me poter giocare la Champions League è qualcosa di molto speciale. Ilè una squadra forte e noi dobbiamo ritornare a giocare come sappiamo e fare del nostro meglio in campo per avere una possibilità. Se giochiamo comefatto nelle ultime partite, non avremo nessuna possibilità di passare il turno. È difficile perdere sempre, hai la sensazione che tutto stia andando storto. Ma dobbiamo cercare di resettare tutto, caricarci di energia positiva. E questo dobbiamo farlo il più rapidamente possibile”. Foto: Twitter BVD L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

