Governo | Brunetta | ‘nessuna intervista su smart working | parole del giugno scorso’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Leggo sul sito del Corriere della Sera di una miapubblicata in data odierna, alle ore 19.13, a Claudia Voltattorni dal titolo ‘Basta, i dipendenti pubblici tornino in ufficio’. Il contenuto pubblicato nella sedicentesi riferisce ad un mio intervento a Tgcom24 in data 22dello scorso anno, periodo nel quale sembrava che la pandemia fosse in via di superamento, con il ritorno auspicato alla normalità. Quindi, io non ho rilasciato alcuna, a nessuno, come doveroso riserbo, in attesa del discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario Draghi alle Camere del prossimo mercoledì al Senato e giovedì alla Camera, con conseguente dibattito parlamentare e voto di fiducia. Sono sconcertato e dispiaciuto. ...