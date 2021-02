Gf Vip, Tommaso Zorzi sempre più stanco: il gesto che spaventa i fan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è tempo di resa dei conti, Giulia Salemi rinfaccia a Tommaso Zorzi di avergli regalato un posto al televoto per la finale e lo accusa di non essere stato un buon amico. Il giovane influencer, messo alle strette dall’ex amica, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello ha accarezzato l’idea di abbandonare la casa del Gf Vip. Stranamente la porta rossa era aperta, altrimenti il giovane l’avrebbe senz’altro varcata, stanco dei continui attacchi dalla casa e dallo studio. Solo la scorsa settimana ha subito un attacco frontale da Pupo, al punto che la sorella Gaia Zorzi ha accarezzato l’idea di una querela. LEGGI ANCHE>>> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme dopo il Gf Vip: il retroscena LEGGI ANCHE>>>“Io sto con ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 è tempo di resa dei conti, Giulia Salemi rinfaccia adi avergli regalato un posto al televoto per la finale e lo accusa di non essere stato un buon amico. Il giovane influencer, messo alle strette dall’ex amica, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello ha accarezzato l’idea di abbandonare la casa del Gf Vip. Stranamente la porta rossa era aperta, altrimenti il giovane l’avrebbe senz’altro varcata,dei continui attacchi dalla casa e dallo studio. Solo la scorsa settimana ha subito un attacco frontale da Pupo, al punto che la sorella Gaiaha accarezzato l’idea di una querela. LEGGI ANCHE>>>e Francesco Oppini insieme dopo il Gf Vip: il retroscena LEGGI ANCHE>>>“Io sto con ...

ChanteclerCoco : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - stefyst88413273 : @GrandeFratello Tommaso xk vi porta avanti la baracca da settembre e in italia è amato da tutti vip e non!mi sembra… - Ele75480142 : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - verdequetqverde : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - federicaborrom : RT @lelalel27338529: @GrandeFratello anche le testate giornalistiche di un certo livello vi prendono per buffoni.... ricordatelo stasera qu… -