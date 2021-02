Foggia piange Alice | la 17enne investita lo scorso 13 ottobre | dopo 4 mesi di coma non ce l’ha fatta

infoitinterno : Salvatore, Antonio e il terribile schianto sulla Tangenziale di Foggia. La Capitanata piange altre due giovani vitt… - rep_bari : Foggia piange Antonio 'Elvis' e Salvatore: avevano 25 e 26 anni i due ragazzi morti nello scontro frontale con un t… - immediatonet : ?? Salvatore, Antonio e il terribile schianto sulla Tangenziale di #Foggia. La Capitanata piange altre due giovani v… - immediatonet : ?? La provincia di #Foggia piange altri 8 morti per #Coronavirus. Bollettino 8 febbraio con pochi tamponi e 377 nuov… - immediatonet : ?? La provincia di #Foggia piange altri 8 morti per Coronavirus. Bollettino 8 febbraio con pochi tamponi e 377 nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia piange

Ricoverata al policlinico Riuniti di, le condizione della ragazza erano sin da subito apparse molto gravi . Nonostante i soccorsi immediati e il ricovero in ospedale, il trauma cranico ...Gianni, il padre di Salvatore, in passato è stato anche tra i soci delCalcio. Non è mancato il cordoglio da parte della squadra rossonera: 'IlCalcio 1920 in tutte le sue unità - ...E' morta Alice, la ragazza 17enne investita lo scorso ottobre a Foggia. Si è spenta ieri, dopo quattro mesi di coma e vari interventi ...Alice, la 17enne investita a Foggia lo scorso 13 ottobre mentre attraversava la strada, è morta ieri sera nel policlinico Riuniti. Il conducente dell’auto che l’aveva investiva si era fermato per pres ...