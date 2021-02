Filippo Inzaghi torna a parlare del Milan: “Non ho bruciato le tappe” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Io sono partito dagli Allievi, non è che ho bruciato le tappe con il Milan. Ho fatto due anni nelle giovanili, ho vinto il Torneo di Viareggio. Gli allenatori che sono venuti dopo di me non han fatto meglio. Quell’esperienza mi ha fatto diventare l’allenatore che mi ha fatto diventare quello di oggi. Ci sono allenatori che vincono la Champions e poi vengono esonerati. Ho già fatto 200 panchine fra i professionisti. Sono molto felice“. Lo ha detto Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ospite della Domenica Sportiva. E sul momento della sua squadra, reduce da due pareggi contro Sampdoria e Bologna: “Un anno e mezzo fa, quando sono arrivato, avevamo perso lo spareggio contro il Cittadella in Serie A. Abbiamo vinto il campionato in modo strepitoso, rimarrà nella storia della Serie B. Quest’anno era ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Io sono partito dagli Allievi, non è che holecon il. Ho fatto due anni nelle giovanili, ho vinto il Torneo di Viareggio. Gli allenatori che sono venuti dopo di me non han fatto meglio. Quell’esperienza mi ha fatto diventare l’allenatore che mi ha fatto diventare quello di oggi. Ci sono allenatori che vincono la Champions e poi vengono esonerati. Ho già fatto 200 panchine fra i professionisti. Sono molto felice“. Lo ha detto, tecnico del Benevento, ospite della Domenica Sportiva. E sul momento della sua squadra, reduce da due pareggi contro Sampdoria e Bologna: “Un anno e mezzo fa, quando sono arrivato, avevamo perso lo spareggio contro il Cittadella in Serie A. Abbiamo vinto il campionato in modo strepitoso, rimarrà nella storia della Serie B. Quest’anno era ...

