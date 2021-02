Domenica Live, Matilde Brandi: “il mio ex mi ha lasciata con un sms, non lo vedo da tre mesi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ospite ieri pomeriggio a Domenica Live la showgirl ed ex gieffina, Matilde Brandi. Nel giorno di San Valentino, il giorno più romantico dell’anno, Matilde Brandi avrebbe però fatto una rivelazione con le lacrime che le rigavano il viso. Alla padrona di casa, Barbara d’Urso, la Brandi avrebbe infatti confessato di essere stata lasciata dal compagno con un sms. Marco Costantini era suo compagno di vita da circa 17 anni e padre delle sue due gemelle. Il messaggio avrebbe spezzato il cuore di Matilde Brandi, che all’inizio pensava fosse uno scherzo. Alle telecamere di Domenica Live, la showgirl ha raccontato: È stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ospite ieri pomeriggio ala showgirl ed ex gieffina,. Nel giorno di San Valentino, il giorno più romantico dell’anno,avrebbe però fatto una rivelazione con le lacrime che le rigavano il viso. Alla padrona di casa, Barbara d’Urso, laavrebbe infatti confessato di essere statadal compagno con un sms. Marco Costantini era suo compagno di vita da circa 17 anni e padre delle sue due gemelle. Il messaggio avrebbe spezzato il cuore di, che all’inizio pensava fosse uno scherzo. Alle telecamere di, la showgirl ha raccontato: È stato un grande amore ma lo sarà per sempre. Sto metabolizzando questo ...

