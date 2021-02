Didattica digitale, va attivata solo per causa del Covid-19 non per il maltempo (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Didattica digitale può essere un surrogato delle lezioni in presenza in caso di cause di forza maggiore? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lapuò essere un surrogato delle lezioni in presenza in caso di cause di forza maggiore? L'articolo .

orizzontescuola : Didattica digitale, va attivata solo per causa del Covid-19 non per il maltempo - car_l_one : @FuzzyDadVilla Chi sta in Smart working ha praticità col pc e con le interazioni digitali. Nelle nostre classi al m… - paolomonella : RT @informapirata: Enrico Venuto illustra durante il workshop GARR 2020 come il PoliTo ha erogato la didattica a distanza esercitando la so… - Promethean_IT : È un grande momento per innamorarsi della didattica digitale grazie alle risorse di Promethean! Buon San Valentino… - FrancescaTGI : RT @Nclosing123: Il nuovo Ministro della Scuola si è sempre detto a favore dell'uso del digitale per la didattica,quindiper lui la DaD,a di… -