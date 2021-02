DAYDREAMER, anticipazioni di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 su Canale 5: Al rinfresco matrimoniale di Leyla e Emre, Can affronta Yigit convinto che quest’ultimo stia raccontando a Sanem delle bugie sulla pubblicazione del suo romanzo. Yigit dimostra però che i sospetti di Can non sono fondati. Can, non contento del “chiarimento” con Yigit, convince un suo amico editore a pubblicare il romanzo di Sanem, che però subito capisce di essere stata raccomandata e se ne lamenta! Sanem, in crisi creativa, sembra voler rinunciare al suo romanzo, poi però le viene in mente di pubblicare il diario segreto e quindi chiede a Can di leggere e condividere il diario. Ceycey indaga per scoprire a vantaggio di Can gli eventuali scheletri nell’armadio di Yigit! Per ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 febbraio 2021)puntata– Le Ali del Sogno di16 e17su Canale 5: Al rinfresco matrimoniale di Leyla e Emre, Can affronta Yigit convinto che quest’ultimo stia raccontando a Sanem delle bugie sulla pubblicazione del suo romanzo. Yigit dimostra però che i sospetti di Can non sono fondati. Can, non contento del “chiarimento” con Yigit, convince un suo amico editore a pubblicare il romanzo di Sanem, che però subito capisce di essere stata raccomandata e se ne lamenta! Sanem, in crisi creativa, sembra voler rinunciare al suo romanzo, poi però le viene in mente di pubblicare il diario segreto e quindi chiede a Can di leggere e condividere il diario. Ceycey indaga per scoprire a vantaggio di Can gli eventuali scheletri nell’armadio di Yigit! Per ...

