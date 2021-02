Curatore fallimentare | cos’è | come si diventa e a che serve

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non di rado si sente nominare la figura del cosiddetto ‘‘, ossia un professionista nominato dal tribunale, al quale – in veste di pubblico ufficiale – è demandato l’esercizio provvisorio dell’impresa in una sua fase molto particolare e delicata. Anticipiamo che per poter svolgere questo ruolo, è necessario essere iscritti ad un apposito Albo, tenuto presso il ministero della Giustizia, previsto dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Ma bisogna anche essere in possesso di alcuni requisiti di onorabilità e di formazione. Vediamo allora di seguito quelli che sono i dettagli essenziali in merito a questa figura e. Se ti interessa saperne di più su quanto guadagna un amministratore di società e quando va pagato, clicca qui. Il...