Covid | peggiorano le condizioni di Fausto Gresini | l’ex campione di motociclismo è sedato

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si aggravano ledi, 60 anni, due voltedel mondo diin classe 125, ricoverato perall’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. A comunicare il peggioramento dello stato di salute delmotociclista, è il figlio Lorenzo con un post su Facebook. “Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento dellegenerali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è statonuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni” (-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).