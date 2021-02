Controlli anti covid a Scafati: chiusi altri due esercizi commerciali (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Nell’ambito delle attività di controllo disposte nel fine settimana dal comandante Salvatore Dionisio per assicurare il rispetto delle norme anti-contagio, la polizia locale ha eseguito due provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti bar, uno nella zona del centro cittadino, l’altro nell’area di confine tra i comuni di Scafati ed Angri, all’interno dei quali gli agenti hanno accertato la presenza di avventori che consumavano bevande, alcuni dei quali privi di mascherine. A seconda della gravità delle infrazioni contestate, gli esercizi commerciali in questione hanno avuto un provvedimento di chiusura per un numero differente di giorni: un giorno per il primo bar, tre per il secondo. Gestori e clienti sono stati, inoltre, sanzionati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nell’ambito delle attività di controllo disposte nel fine settimana dal comandante Salvatore Dionisio per assicurare il rispetto delle norme-contagio, la polizia locale ha eseguito due provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettbar, uno nella zona del centro cittadino, l’altro nell’area di confine tra i comuni died Angri, all’interno dei quali gli agenti hanno accertato la presenza di avventori che consumavano bevande, alcuni dei quali privi di mascherine. A seconda della gravità delle infrazioni contestate, gliin questione hanno avuto un provvedimento di chiusura per un numero differente di giorni: un giorno per il primo bar, tre per il secondo. Gestori e clienti sono stati, inoltre, sanzionati ...

