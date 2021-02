"Col vaccino non mi hanno impiantato nessun microchip": la figlia di Bill Gates trolla i complottisti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jennifer Gates è al suo secondo anno di medicina e per questo rientra nel programma di vaccinazioni più urgenti. Su Twitter, però, viene attaccata per essere la figlia del magnate Leggi su it.mashable (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jenniferè al suo secondo anno di medicina e per questo rientra nel programma di vaccinazioni più urgenti. Su Twitter, però, viene attaccata per essere ladel magnate

attilascuola : RT @g_keyb: @_cieloitalia @claudio_2022 Di più: negli anni 90 fu cacciato dallo ISS per una storia opaca su un vaccino per la meningite che… - teoago72 : RT @DomenicoScanab1: #IsraeleCavieDelMondo Entrata al centro commerciale solo col vaccino fatto o certificato di avvenuta guarigione. Prep… - Fugg_ : Io quasi ci spero nel 5g col vaccino perché la connessione potente me la merito - devilalis : RT @DomenicoScanab1: #IsraeleCavieDelMondo Entrata al centro commerciale solo col vaccino fatto o certificato di avvenuta guarigione. Prep… - MattiroliMonica : @silvianalon Come ti capisco. Stamattina sono stata al telefono più di mezz'ora per riuscire a parlare col dottore… -