C'è troppo debito nelle imprese. I rischi secondo Zecchini (Di lunedì 15 febbraio 2021) Uno degli effetti della recessione indotta dalle restrizioni sanitarie è l'eccessivo ricorso delle imprese all'indebitamento dopo il faticoso riequilibrio finanziario seguito alla recessione del 2012. La nuova ondata di debiti, imprevista e in parte forzata, non è servita a finanziare nuovi investimenti, ma a resistere alla crisi ed evitare l'insolvenza, se non la chiusura. Si spiega così l'impennata della domanda di credito bancario che si è vista fin dal marzo scorso e che, nonostante i rischi della recessione, ha trovato soddisfacimento nell'atteggiamento favorevole delle banche e nei costi storicamente bassi che sono stati applicati. Malgrado il settore dei servizi sia risultato il più colpito dalle restrizioni, sono quelli manifatturiero e delle Pmi che hanno fatto registrare la maggiore impennata. I dati della banca centrale, tuttavia, non ...

