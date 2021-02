Cantieri e code in A26, l’allarme del porto: “Così andiamo in tilt” (Di lunedì 15 febbraio 2021) I terminalisti: l’unica arteria verso nord va tenuta sgombra. Autostrade: lavori adesso per concluderli prima dell’estate Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 febbraio 2021) I terminalisti: l’unica arteria verso nord va tenuta sgombra. Autostrade: lavori adesso per concluderli prima dell’estate

