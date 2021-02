infoitsport : Berrettini, l'Australia è un tabù: 'Ma guardo avanti con fiducia' - effedandrea : #AusOpen dispiace per #Berrettini speriamo che guarisca presto e non stia troppo lontano dai campi. Evidentemente l… - tizianacairati : RT @Corriere: Berrettini ko, costretto a lasciare gli Open d’Australia per uno strappo muscolare - codeghino10 : RT @Corriere: Berrettini ko, costretto a lasciare gli Open d’Australia per uno strappo muscolare - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#AusOpen Oltre a #Fognini, anche #Berrettini ko: niente match contro Tsitsipas @fabiofogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Australia

Anche perché ilvisto fino a oggi ricordava in tutto e per tutto quello del 2019, quando dopo mesi straordinari è arrivato a chiudere la stagione con la semifinale dello Us Open contro ...... che vola nei quarti di finale dell'Open d'di tennis, imponendosi in tre set per 6 - 3, 6 ...Il prossimo avversario del tennista maiorchino uscirà dall'incontro fra il romano Matteo...Il greco si qualifica ai quarti, dove affronterà Nadal, che ha sconfitto Fognini. Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open poche ore prima della sfida di ottavi che avrebbe dovuto chiuder ...Furono tre tie-break, invece, a decidere il secondo turno delle qualificazioni agli US Open 2017 Non ci sarà, perciò, alcuna diretta, e dispiace soprattutto per il numero 1 d’Italia che era apparso in ...