Australian Open, Fognini ko con Nadal e Berrettini si ritira (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Fabio Fognini fuori con Rafael Nadal e Matteo Berrettini si ritira. Finisce così l'avventura degli italiani all'Australian Open. Fognini, n.17 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di due ore e un quarto di gioco allo spagnolo numero 2 del mondo. Berrettini non è nemmeno potuto scendere in campo contro il greco n.6 Atp Stefanos Tsitsipas: il tennista romano è stato infatti costretto al forfait a causa dell'infortunio rimediato agli addominali nel match precedente contro il russo Kharen Khachanov. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Fabiofuori con Rafaele Matteosi. Finisce così l'avventura degli italiani all', n.17 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di due ore e un quarto di gioco allo spagnolo numero 2 del mondo.non è nemmeno potuto scendere in campo contro il greco n.6 Atp Stefanos Tsitsipas: il tennista romano è stato infatti costretto al forfait a causa dell'infortunio rimediato agli addominali nel match precedente contro il russo Kharen Khachanov.

Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Australian Open, Berrettini non giocherà contro Tsitsipas Problema agli addominali, il greco diret… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TENNIS - Australian Open: Fognini ko in tre set, Nadal va ai quarti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TENNIS - Australian Open: Fognini ko in tre set, Nadal va ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open. Berrettini infortunato: non gioca contro Tsitsipas. Fognini eliminato da Nadal

Si ferma al quarto turno il cammino di Fabio Fognini e Matteo Berrettini agli Australian Open. Sui campi in cemento del Melbourne Park, Fognini, n.17 del mondo, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2, in poco più di due ore e un quarto di gioco, al n.2 del ranking, lo spagnolo Rafael ...

Australian Open, azzurri eliminati: Fognini ko con Nadal, Berrettini si ritira

Gli ultimi due italiani dicono addio agli . Finisce agli ottavi di finale la corsa di Fabio Fognini e Matteo Berrettini , gli azzurri rimasti nel tabellone del primo Slam della stagione. Sul cemento ...

Nadal batte Fognini 3-0 (6-3, 6-4, 6-2): lo spagnolo ai quarti degli Australian Open Sky Sport Australian Open, l'Italia sparisce dai radar: Fognini ko e Berrettini si ritira

Un punteggio impietoso, che permette al mancino di Manacor di conquistare il 13° quarto di finale agli Australian Open (il 43° in carriera negli Slam) In poche ore l’Italia sparisce dai radar agli Aus ...

Australian Open, Fognini ko con Nadal e Berrettini si ritira

(Adnkronos) - Fabio Fognini fuori con Rafael Nadal e Matteo Berrettini si ritira. Finisce così l'avventura degli italiani all'Australian Open.

Si ferma al quarto turno il cammino di Fabio Fognini e Matteo Berrettini agli. Sui campi in cemento del Melbourne Park, Fognini, n.17 del mondo, ha ceduto 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2, in poco più di due ore e un quarto di gioco, al n.2 del ranking, lo spagnolo Rafael ...Gli ultimi due italiani dicono addio agli . Finisce agli ottavi di finale la corsa di Fabio Fognini e Matteo Berrettini , gli azzurri rimasti nel tabellone del primo Slam della stagione. Sul cemento ...Un punteggio impietoso, che permette al mancino di Manacor di conquistare il 13° quarto di finale agli Australian Open (il 43° in carriera negli Slam) In poche ore l’Italia sparisce dai radar agli Aus ...(Adnkronos) - Fabio Fognini fuori con Rafael Nadal e Matteo Berrettini si ritira. Finisce così l'avventura degli italiani all'Australian Open.