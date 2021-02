Ascolti tv, bene “Mina Settembre” con l’ultima puntata (Di lunedì 15 febbraio 2021) La fiction di Rai Uno ha conquistato 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share Si conclude al meglio l’ultima puntata di “Mina Settembre”. La fiction Rai, in onda su Rai Uno, seri sera, domenica 14 gennaio registra 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share. Nulla da fare, ancora una volta, per “Live – Non è la D’Urso” che si ferma al 12% di share con 2.038.000 spettatori. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.181.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e di 1.051.000 spettatori (3.9%) nel secondo. Su Italia 1 Justice League ha intrattenuto 1.576.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3, invece, Che Tempo che Fa ha registrato 2.712.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su La7, l’altro talk della domenica sera, Non è l’Arena ha segnato il 5.6% con 1.484.000 spettatori nella prima parte e il 7.1% con ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La fiction di Rai Uno ha conquistato 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share Si conclude al megliodi “”. La fiction Rai, in onda su Rai Uno, seri sera, domenica 14 gennaio registra 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share. Nulla da fare, ancora una volta, per “Live – Non è la D’Urso” che si ferma al 12% di share con 2.038.000 spettatori. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.181.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e di 1.051.000 spettatori (3.9%) nel secondo. Su Italia 1 Justice League ha intrattenuto 1.576.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3, invece, Che Tempo che Fa ha registrato 2.712.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su La7, l’altro talk della domenica sera, Non è l’Arena ha segnato il 5.6% con 1.484.000 spettatori nella prima parte e il 7.1% con ...

