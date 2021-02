Umidità in casa | ecco il modo per assorbirla con queste piante

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’è uno dei più grossi problemi che possiamo avere in. Soprattutto in inverno, quando arieggiare spesso può essere un problema, il rischio di condensa è alto. Oltre alla fastidiosa sensazione appiccicosa, l’può dare origine a muffe, assolutamente dannose per la salute. Una volta che l’e la muffa hanno impregnato la nostradobbiamo per forza correre ai ripari, con deumidificatori e prodotti antimuffa. Prima di arrivare a questa situazione è meglio cercare di prevenire il problema. Possiamo farlo usando le. Perché leaiutano a mantenere asciutta laAlcuni tipi di pianta riescono ad assorbire l’acqua necessaria per vivere dall’aria. E’ chiaro, che regolando le innaffiature, faremo in ...