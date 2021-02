Ultime Notizie Roma del 14-02-2021 ore 10:10 (Di domenica 14 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in attesa della nomina dei sottosegretari e della fiducia delle camere il governo draghi traccia la linea e predispone l’agenda mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla ripartire è il messaggio del premier ai ministri alle forze politiche chiede coesione Al di là degli interessi di parte i video europei plaudono al nuovo governo auspicando la massima Cooperazione nei partiti serpeggiano tensioni nel Movimento 5 Stelle si chiede una nuova consultazione sulla piattaforma Rousseau Grillo sollecita una scelta di campo malcontento anche nel centro-destra si accentua la divisione tra moderati e sovranisti Salvini si dice stupito della conferma di speranze lamorgese e convoca i ministri leghisti scattano da Oggi i cambi di colore in alcunecon il governo che boccia la richiesta della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in attesa della nomina dei sottosegretari e della fiducia delle camere il governo draghi traccia la linea e predispone l’agenda mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla ripartire è il messaggio del premier ai ministri alle forze politiche chiede coesione Al di là degli interessi di parte i video europei plaudono al nuovo governo auspicando la massima Cooperazione nei partiti serpeggiano tensioni nel Movimento 5 Stelle si chiede una nuova consultazione sulla piattaforma Rousseau Grillo sollecita una scelta di campo malcontento anche nel centro-destra si accentua la divisione tra moderati e sovranisti Salvini si dice stupito della conferma di speranze lamorgese e convoca i ministri leghisti scattano da Oggi i cambi di colore in alcunecon il governo che boccia la richiesta della ...

