effe_news : Scivola dalla pista forestale: soccorso un trentenne - UdineseTV : Scivola dalla pista forestale: soccorso un trentenne - - VinceDramisino : @Corriere Il@Pd va sbandierando da anni Loro e la lotta per la parità di Genere....poi .....nel momento delle decis… - Dalla_SerieA : Spezia-Milan 2-0: Pioli bocciato all'esame di Italiano - - jadbeyay : Io lo dico dalla prima puntata che #orsetto nel #IlCantanteMascherato è Lorenzo branchetti e quando si poteva final… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola dalla

Oggi Treviso

È scivolato per una cinquantina di metri lungo il pendio ghiacciato procurandosi diverse fratture a una gamba. La chiamata è arrivata intorno alle 12.10strada forestale che conduce a Malga Avrint sul versante Nord del Monte Piombada, in comune di Verzegnis, attivando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino e speleologico, la Guardia di ...L azzurro esce malecurva più insidiosa, non controlla la direzione, cade eurlando per metri, tenendosi il ginocchio sinistro. Tenterà poi di scendere sulle sue gambe, ma non ce la ...È scivolato per una cinquantina di metri lungo il pendio ghiacciato procurandosi diverse fratture ad una gamba. La chiamata è arrivata intorno alle ...La squadra viola scivola in classifica, adesso è al sedicesimo posto con cinque punti di vantaggio sul Torino. E la prossima sfida con lo Spezia è da non sbagliare ...