Salvini in pressing su Lamorgese: "Serve un cambio di passo sull'immigrazione clandestina" (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Al ministro dell'Interno Lamorgese "chiedo un cambio di passo nella lotta alla droga, alla mafia e nella gestione dell'immigrazione clandestina". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a 'Mezz'ora in più su Rai3. "Ci vuole un cambio di politica al ministero dell'Interno, un cambio di passo. Mi auguro ci sia una politica seria europea", ha aggiunto Salvini, questo significa che "non è possibile che l'anno scorso siano triplicati gli sbarchi irregolari in Italia". "Io non voglio politiche sovraniste, ma solo applicare quello che fanno altri paesi. Draghi ha detto che i confini italiani sono confini europei, non era un capriccio di Salvini. Penso che Draghi abbia ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Al ministro dell'Interno"chiedo undinella lotta alla droga, alla mafia e nella gestione dell'". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, intervistato a 'Mezz'ora in più su Rai3. "Ci vuole undi politica al ministero dell'Interno, undi. Mi auguro ci sia una politica seria europea", ha aggiunto, questo significa che "non è possibile che l'anno scorso siano triplicati gli sbarchi irregolari in Italia". "Io non voglio politiche sovraniste, ma solo applicare quello che fanno altri paesi. Draghi ha detto che i confini italiani sono confini europei, non era un capriccio di. Penso che Draghi abbia ...

fisco24_info : Salvini in pressing su Lamorgese: 'Serve un cambio di passo sull'immigrazione clandestina': AGI - Al ministro del… - Notiziedi_it : Salvini in pressing su Lamorgese: “Serve un cambio di passo sull’immigrazione clandestina” - 73deva73 : Tranquilli la nazionalità sul ?@Corriere? non viene data. Qui invece bisogna per forza leggere l’intero articolo. È… - AnnaMaritati : RT @InvictusNon: Mario Draghi, il retroscena sul confronto con Zingaretti: 'A questo ci penso io', pressing Pd respinto - Peppezappulla : RT @InvictusNon: Mario Draghi, il retroscena sul confronto con Zingaretti: 'A questo ci penso io', pressing Pd respinto -