Prada Cup | Luna Rossa-Ineos 4-0 | numeri e statistiche Barca italiana più veloce sia di bolina sia in poppa!

(Di domenica 14 febbraio 2021)non sbaglia un colpo, porta a casa altri due punti e si porta sul 4-0 controTeam UK nella Finale dellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Il TeamPirelli si conferma dunque imbattuto nella fase a eliminazione diretta delle Challenger Series, con una striscia ancora aperta di otto vittorie consecutive che consentono agli uomini di Max Sirena di guardare ai prossimi appuntamenti con grande ottimismo e consapevolezza dei propri mezzi. In prospettiva, è sicuramente importante analizzare i dati delle regate odierne per capire i possibili valori in campo nei vari aspetti del match race. In gara-3, disputatasi con vento medio-forte (14-18 nodi circa),ha avuto il vantaggio di poter regatare ...

Luna Rossa continua a stupire e conquista la quarta vittoria consecutiva nella finale di Prada Cup. Ineos UK ha pagato a caro prezzo un errore in partenza del proprio timoniere Ben Ainslie che ha indi ...