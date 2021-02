OMS | allarme in Guinea per lo scoppio di un’altra epidemia

rtl1025 : ?? Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato… - Lellacaroni : RT @rtl1025: ?? Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo de… - Agenpress : Guinea. Allarme ebola. 7 casi, 3 morti. Oms, consegnare subito vaccini - gpaolariete : RT @AkradinaSR: Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo d… - vivodijuvee : RT @rtl1025: ?? Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo de… -

Ultime Notizie dalla rete : OMS allarme

Torna l'Ebola in Guinea e fa immediatamente scattare l'. 'Siamo di fronte a un'epidemia', ha assicurato il capo dell'agenzia sanitaria della Guinea, ... Immediato l'intervento dell', che ha ...In Guinea è di nuovo emergenza Ebola . A far scattare l'è stata la scoperta di sette casi con tre morti : si tratta dei primi decessi in cinque anni ... L'ha assicurato assistenza e fatto ...In seguito le persone che avevano assistito al funerale hanno accusato sintomi come diarrea, vomito e febbre emorragica, tipici dell'Ebola. Conakry, 14 febbraio 2021 - In Guinea è di nuovo emergenza E ...Crescono le preoccupazioni in Africa per una recrudescenza del virus Ebola. Oggi la Guinea ha lanciato l’allarme: “Siamo di fronte ad una nuova epidemia“. Ieri nel paese sono stati scoperti sette casi ...