Omicidio del ginecologo a Milano: omicidio probabilmente per debito (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefano Ansaldi, il medico dei bambini, aveva probabilmente grossi debiti e per questo si sarebbe suicidato. Sempre più oscura la pista sulla morte del ginecologo di Benevento, Stefano Ansaldi, ritrovato sotto un ponte a Milano il 19 dicembre. Retroscena ancora da chiarire sulla sua morte: dopo la pista dell’aggressione e della rapina, quella più accreditata del suicidio… ma ancora ci sono dei risvolti! Molte sono ancora infatti le perplessità, ciò che anche, nell’eventualità, avrebbe portato il medico a tagliarsi la gola con quel coltellaccio di 20cm e morire dissanguato. Il Rolex posato a terra ed i primi tre segni sulla carotide che potrebbero far pensare o ad una esitazione nell’infliggersi il colpo mortale, oppure ad un tentativo di divincolarsi dalla presa di qualcuno. LEGGI ANCHE >>> Caso Ansaldi, ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021) Stefano Ansaldi, il medico dei bambini, avevagrossi debiti e per questo si sarebbe suicidato. Sempre più oscura la pista sulla morte deldi Benevento, Stefano Ansaldi, ritrovato sotto un ponte ail 19 dicembre. Retroscena ancora da chiarire sulla sua morte: dopo la pista dell’aggressione e della rapina, quella più accreditata del suicidio… ma ancora ci sono dei risvolti! Molte sono ancora infatti le perplessità, ciò che anche, nell’eventualità, avrebbe portato il medico a tagliarsi la gola con quel coltellaccio di 20cm e morire dissanguato. Il Rolex posato a terra ed i primi tre segni sulla carotide che potrebbero far pensare o ad una esitazione nell’infliggersi il colpo mortale, oppure ad un tentativo di divincolarsi dalla presa di qualcuno. LEGGI ANCHE >>> Caso Ansaldi, ...

