Morto Erriquez, il frontman della Bandabardò - (Di domenica 14 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante, 60 anni, si è spento al termine di una lunga malattia tenuta nascosta. Il cordoglio di amici e fan sui social network "Se proprio non mi volete allora me ne vado via! Non vi chiedevo tanto, ne croci, ne altare. Ma nemmeno un mondo in cui non posso respirare". Con questa frase, tratta da uno dei più celebri brani della Bandabardò - "Lo sciopero del sole" - i fan del gruppo hanno detto addio a Erriquez, al secolo Enrico Greppi. Il frontman della band folk toscana è Morto a soli 60 anni al termine di una lunga battaglia contro una malattia tenuta nascosta fino ad oggi. Il cantante e chitarrista, che lo scorso 1° settembre aveva compiuto 60 anni, si è spento nella sua casa di Fiesole accanto alle persone a lui più care. A dare conferma ufficiale ...

