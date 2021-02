Marta Cartabia umilia a tempo record i grillini | lezione di civiltà a Bonafede e schiaffi a Travaglio | le sue parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Certo, è lecito nutrire più di un dubbio circa la squadra di ministri scelta da Mario Draghi. Ce lo avevano annunciato come "il governo dei migliori" e, francamente, non sembra affatto esserlo in molte delle caselle che lo compongono. Ma, altrettanto certo, questo nuovo esecutivo ha l'indiscutibile merito di averci liberato da alcuni personaggi improbabili o imbarazzanti. In ordine sparso: ovviamente Giuseppe Conte e il suo portavoce, Rocco Casalino. E ancora, Lucia Azzolina, il disastroso ministro all'Istruzione dei banchi rotanti. Nessun rimpianto nemmeno per Paola De Micheli alle Infrastrutture. Infine Alfonso: addio a "dj Fofò", il manettaro che aveva preso possesso del ministero della Giustizia. Quest'ultimo, per certo, uno dei cambi più benefici e auspicabili. Al posto dell'improbabile grillino, in via Arenula, si è insediata...