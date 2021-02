Lozano è un’ira di dio Non ha ancora sbagliato una partita

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 febbraio 2021) I DIALOGHI DEL DOPO: NAPOLI-JUVE Cesare – Caro Guido stasera abbiamo vinto unaimportante, anche se, come si usa dire, unasporca. Con zero tiri in porta tranne il rigore. Ma si deve vincere anche così. Guido – Concordo pienamente. È stata una vittoria importante perché ci fa fare un passo avanti in classifica e serve molto a dare morale e fiducia ad una squadra diciamo la verità in piena crisi di identità. Ma che dici della Juve? Cesare – Ti devo dire che la Juve mi ha deluso molto. In primis nei suoi uomini migliori. In particolare Ronaldo e Morata. Eppure sembrava in grande spolvero. Veniva da un ottimo periodo e sembrava essere in ripresa e prepotentemente rientrata in lotta per lo scudetto. Ma questo è un campionato senza padroni. Perciò fa rabbia che il Napoli abbia buttato via tanti punti. Guido – ...