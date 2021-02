Live – Non è la d’Urso, Barbara commenta la sua imitazione fatta a Domenica In (Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante l’ultima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, è entrata in studio Barbara d’Urso. Ovviamente non quella vera, ma la parodia realizzata da Vincenzo De Lucia, il quale è in grado di imitare, sia con la voce che con i travestimenti, le principali conduttrici televisive tra cui Maria De Filippi, Mara Venier e la stessa Barbara. Vincenzo, ormai ospite fisso a Stasera Tutto È Possibile, aveva già imitato alcuni personaggi nelle scorse settimane, e per questo è stato invitato da zia Mara a Domenica In per replicare la sua performance in stile d’Urso. L'imitazione pazzesca di Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara D'Urso. #DomenicaIn pic.twitter.com/ZTRGYmr0V4— TrashBoy (@Trash Boy) February 14, ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021) Durante l’ultima puntata diIn, condotta da Mara Venier, è entrata in studio. Ovviamente non quella vera, ma la parodia realizzata da Vincenzo De Lucia, il quale è in grado di imitare, sia con la voce che con i travestimenti, le principali conduttrici televisive tra cui Maria De Filippi, Mara Venier e la stessa. Vincenzo, ormai ospite fisso a Stasera Tutto È Possibile, aveva già imitato alcuni personaggi nelle scorse settimane, e per questo è stato invitato da zia Mara aIn per replicare la sua performance in stile. L'pazzesca di Vincenzo De Lucia nei panni diD'Urso. #In pic.twitter.com/ZTRGYmr0V4— TrashBoy (@Trash Boy) February 14, ...

chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - idiripitinti : @Valenti130991 @loueeh_oioi Siamo più di quelli che credi ma di certo non ci mettiamo a votare a live così tanto - SilviaFlower3 : @dylanekelly Non di certo grazie a me, magari avessi io il poter di far vincere chi voglio! ?? Però mi faceva rider… -