L’Equipe sul sabato di Ligue1: “Lione fiacco, PSG inquieto” (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ stato un sabato di big match in Ligue1, l’Olympique Lione è caduto in casa contro il Montpellier e il PSG ha superato il Nizza 2-1 con enorme sofferenza. “Lione fiacco, PSG inquieto”, titola L’Equipe in taglio alto. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ stato undi big match in, l’Olympiqueè caduto in casa contro il Montpellier e il PSG ha superato il Nizza 2-1 con enorme sofferenza. “, PSG”, titolain taglio alto. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

