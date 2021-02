‘La Divina Commedia come percorso di vita’ | lo sguardo di Claudio Widmann

Leggi su dire

(Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, sono innumerevoli i saggi, i romanzi e i libri illustrati pubblicati dalle più importanti case editrici. Tra questi uno dei più interessanti è ‘La Divina Commedia come percorso di vita’ (Magi editore) di Claudio Widmann, un’opera in tre volumi che costituisce ad oggi l’interpretazione psicologica più completa del poema dantesco.