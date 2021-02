Juventus | Kulusevski soluzione ai problemi di Pirlo?

forumJuventus : #JuveInter, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1. In attacco agirà Ronaldo, con alle spalle Bernardeschi,… - GPeppe34N : RT @Dario_Ghiro: Con il potenziale offensivo della #Juventus, con i vari Cristiano, Morata, Chiesa, Kulusevski, lo stesso Mckennie e (quand… - Romanito_21 : RT @Dario_Ghiro: Con il potenziale offensivo della #Juventus, con i vari Cristiano, Morata, Chiesa, Kulusevski, lo stesso Mckennie e (quand… - 1987_Lorenza : RT @Dario_Ghiro: Con il potenziale offensivo della #Juventus, con i vari Cristiano, Morata, Chiesa, Kulusevski, lo stesso Mckennie e (quand… - UnUomoUnico : Basta con questi carri, avete rotto il cazzo!!! #Juventus #Pirlo #Arthur #Morata #Dybala #Chiesa #Kulusevski… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kulusevski

...ricredere critici e scettici che asseriscono che non sia un calciatore all'altezza della. ... a McKennie e a) schierandolo titolare per la 9a volta in stagione : la prima in un ...Contro il Porto potrebbe tornare tra i convocati, il primo passo per rivederlo poi in campo e dare così l'alternativa allo stesso Morata e ache a Napoli non sono riusciti ad incidere. In ...'Quella contro la Juventus è anche una vittoria di De Laurentiis e Giuntoli. Se la vittoria contro la Juventus sarà quella della svolta stagionale dovranno comprovarlo il prossimo appuntamento in camp ...Torna la Champions League ed ecco curiosità e incroci relatici alla sfida tra Porto e Juventus: Alex Sandro (2011–15) e Danilo (2012–15) hanno giocato nel Porto.