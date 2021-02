Inter-Lazio, Tare: “Scudetto parola grossa ma non ci nascondiamo” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Lo Scudetto è una parola grossa, il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta. Abbiamo iniziato un percorso con grande difficoltà, trovato la strada e cercheremo di continuare da dove abbiamo finito. Sono queste le nostre partite, questa Lazio si è consolidata e sa di potersela giocare alla pari. Non ci nascondiamo, lottiamo per gli stessi obiettivi”. Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a pochi minuti dal match contro l’Inter che può significare tantissimo in chiave Scudetto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) “Loè una, il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta. Abbiamo iniziato un percorso con grande difficoltà, trovato la strada e cercheremo di continuare da dove abbiamo finito. Sono queste le nostre partite, questasi è consolidata e sa di potersela giocare alla pari. Non ci, lottiamo per gli stessi obiettivi”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Igli, a pochi minuti dal match contro l’che può significare tantissimo in chiave. SportFace.

