Inter | Handanovic contro la Lazio fanno 500 in Serie A

(Di domenica 14 febbraio 2021) Samirtaglia il prestigioso traguardo delle 500 presenze inA. Il portiere nerazzurro punta al suo quinto clean sheet consecutivosarà una partita speciale per Samir, il quale scendendo in campo questa sera raggiungerà il traguardo delle 500 presenze inA. Un grandissimo risultato che il portiere sloveno vorrebbero festeggiare un clean sheet. Se così fosse, l’non subirebbe gol per la quinta partita consecutiva. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : 70' | Ancora @Cristiano ?? Slalom PAZZESCO in area dell'Inter, ancora attento Handanovic a respingere la sua conclu… - FBiasin : #Inter (3-5-2) #Handanovic #Skriniar #DeVrij #Bastoni #Hakimi #Barella #Brozovic #Eriksen #Darmian #Lautaro… - infoitsport : Calciomercato Inter – Addio Handanovic: tre nomi per sostituirlo - Francesco4192 : RT @raffaelecaru: Domani: 10 gol sbagliati Sanchez che ne sbaglia 2 a tre metri dalla porta Lukaku che salva un gol di Lautaro sulla linea… - aammaturo : RT @raffaelecaru: Domani: 10 gol sbagliati Sanchez che ne sbaglia 2 a tre metri dalla porta Lukaku che salva un gol di Lautaro sulla linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Handanovic

Samirtaglia il prestigioso traguardo delle 500 presenze in Serie A. Il portiere nerazzurro punta al suo quinto clean sheet ...Meglio pensare alla partita, che l'dovrà affrontare senza Vidal, alle prese con problemi muscolari . Il 3 - 5 - 2 nerazzurro dunque vedràin porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in ...Samir Handanovic taglia il prestigioso traguardo delle 500 presenze in Serie A. Il portiere nerazzurro punta al suo quinto clean sheet consecutivo ...Occasione ghiotta per gli uomini di Conte che cercano il sorpasso sul Milan. I biancocelesti pronti a stupire ancora ...