I numeri in chiaro, «Lockdown brevi ma duri e vaccinazioni più veloci»: la soluzione di Pregliasco contro le varianti Covid – Il video (Di domenica 14 febbraio 2021) I numeri assoluti del bollettino di oggi, 14 febbraio – 11.068 nuovi casi e 221 decessi – non sono indicativi della situazione pandemica in Italia. Dietro la decrescita dei dati – il giorno precedente erano stati 13.532 i contagi e 311 le vittime – si nasconde in realtà un incremento del tasso di positività, passato dal 4,6% del 13 febbraio al 5,3% odierno. Ma sono le varianti del Coronavirus a preoccupare Fabrizio Pregliasco. «Le varianti, ormai, sono una certezza in Italia. Per ora, sembrerebbero diffuse in piccola percentuale. Ma dobbiamo essere più capaci di approfondire questo aspetto». Il direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano auspica l’implementazione, in Italia, degli studi sulle mutazione del Sars-CoV-2. «Lockdown duro e breve» «Di sicuro la variante inglese è quella più presente ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Iassoluti del bollettino di oggi, 14 febbraio – 11.068 nuovi casi e 221 decessi – non sono indicativi della situazione pandemica in Italia. Dietro la decrescita dei dati – il giorno precedente erano stati 13.532 i contagi e 311 le vittime – si nasconde in realtà un incremento del tasso di positività, passato dal 4,6% del 13 febbraio al 5,3% odierno. Ma sono ledel Coronavirus a preoccupare Fabrizio. «Le, ormai, sono una certezza in Italia. Per ora, sembrerebbero diffuse in piccola percentuale. Ma dobbiamo essere più capaci di approfondire questo aspetto». Il direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano auspica l’implementazione, in Italia, degli studi sulle mutazione del Sars-CoV-2. «duro e breve» «Di sicuro la variante inglese è quella più presente ...

