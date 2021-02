Guenda Goria | il commento di Giulio Pretelli fa arrabbiare tutti

Leggi su ck12

(Di domenica 14 febbraio 2021) La figlia di Maria Teresa Ruta,, pubblica una foto su Instagram: ildifa. (Instagram)L’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip da parte di Maria Teresa Ruta ha fatto andare fuori di testa e non poco la figlia. La nota figlia d’arte – suo padre come noto è il giornalista Amedeo– aveva iniziato con la mamma l’esperienza nel reality show, venendo eliminata settimane fa. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amedeo e: incidente e poi la lite in strada, cosa è successo La prima reazione della giovane, che nel corso della sua permanenza nella casa, ma anche dopo, ha subito diverse ...