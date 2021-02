Governo: Binetti (Udc), 'Draghi ha puntato su due tris d'assi, uno è al femminile' (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Tanto si è detto in questi giorni sul fatto che la vera cabina di regia del Governo presieduto da Mario Draghi è formata da un tris d'assi, fatto di tecnici di altissimo profilo, come Franco, Colao e Cingolani. Mef e Innovazione tecnologica e Ambientale. Ma a noi piace anche pensare che ci sia un altro tris d'assi, tutto declinato al femminile come quello rappresentato dalla Bonetti, Stefani e Dadone. Hanno tutte e tre esperienza di Governo; provengono da partiti diversi che hanno già provato a collaborare tra di loro". Lo afferma la senatrice Paola Binetti (Udc) in un intervento ad Unicampus aggiungendo che "è da lì che può ripartire una nuova forma di giustizia sociale, che dia maggiore coesione alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Tanto si è detto in questi giorni sul fatto che la vera cabina di regia delpresieduto da Marioè formata da und', fatto di tecnici di altissimo profilo, come Franco, Colao e Cingolani. Mef e Innovazione tecnologica e Ambientale. Ma a noi piace anche pensare che ci sia un altrod', tutto declinato alcome quello rappresentato dalla Bonetti, Stefani e Dadone. Hanno tutte e tre esperienza di; provengono da partiti diversi che hanno già provato a collaborare tra di loro". Lo afferma la senatrice Paola(Udc) in un intervento ad Unicampus aggiungendo che "è da lì che può ripartire una nuova forma di giustizia sociale, che dia maggiore coesione alle ...

