Formazioni ufficiali Crotone-Sassuolo | Serie A 2020 2021

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventiduesima giornata di. Allo stadio Ezio Scida va in scena un match importante che potrà dire molto sul futuro delle due squadre. Ai padroni di casa serve infatti un miracolo per evitare la retrocessione e sono sfide come questa in cui bisogna andare a caccia di punti. Il, invece, è ancora alla ricerca della propria identità e, in caso di mancata vittoria quest’oggi, potrebbe definitivamente dover dire addio al sogno Europa. Fischio d’inizio alle ore 18.00 di domenica 14 febbraio, queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: Consigli, Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio, Magnanelli, Locatelli, Maxime Lopez, ...

IamCALCIO : Le formazioni ufficiali di #Monopoli e #Turris - TUTTOB1 : Serie B, Brescia-ChievoVerona: le formazioni ufficiali - sscalcionapoli1 : Crotone-Sassuolo, le formazioni ufficiali: De Zerbi ritrova Berardi, Stroppa con Di Carmine-Ounas #SerieATIM… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Sassuolo, le formazioni ufficiali - TUTTOJUVE_COM : Crotone-Sassuolo, formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo Crotone (3 - 5 - 2): Cordaz; Golemic, Djidji, Luperto; Rispoli, Messias, Zanellato, Vulic, Pereira; Ounas, Di Carmine. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, ...di Matteo Fantozzi), VIA! Tempo pochissimo daremo il via alla diretta di Sampdoria Fiorentina , sfida per la 22giornata di Serie A: mentre stanno facendo il loro ingresso in ...Brescia confermato con il 4-3-1-2 anche contro il Chievo Verona. Solo panchina per Papetti e Van de Looi, al rientro dal turno di... Scopri di più ...L'undici di Gasperini, dopo l'accesso in finale di Coppa Italia, vuole ripartire in campionato. I sardi a caccia di un successo che manca da novembre ...