Crotone, Stroppa sempre più a rischio esonero: ecco i possibili sostituti (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo il ko contro il Sassuolo, in casa Crotone è tempo di riflessioni. Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport da Gianluca Di Marzio, il futuro di Giovanni Stroppa sarebbe in bilico. Il tecnico è oggetto di valutazione da parte della dirigenza calabrese e non è esclusa l'ipotesi di esonero. Ma chi, eventualmente, potrebbe prendere il suo posto alla guida del Crotone? Leonardo Semplici è uno tra i possibili candidati anche se, come affermato da Di Marzio, l'ex allenatore della Spal non vorrebbe accettare l'incarico in corsa. Spunta l'idea Daniele De Rossi con l'ex capitano della Roma che però attende il patentino oltre al possibile ritorno di Walter Zenga. SportFace.

