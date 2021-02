Covid e varianti, Ricciardi: “Necessario lockdown totale e immediato in tutta Italia. Sci? Non è il momento di riaprire” (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è Necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Lo afferma all’ANSA Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. Oltre a ciò, “va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”. E’ “evidente – avverte – che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”. “Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”, ha annunciato. “In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: èunin, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Lo afferma all’ANSA Walter, consigliere del ministro della Salute. Oltre a ciò, “va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”. E’ “evidente – avverte – che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”. “Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”, ha annunciato. “In questole attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da ...

In questo quadro generale, rimangono delle zone "rosse" circoscritte decise localmente, nelle quali preoccupano i casi Covid legati alle varianti e dove sono in vigore restrizioni più forti. In ...

La Regione Lombardia vivrà un'altra settimana in zona gialla ma potrebbe essere l'ultima: l'allarme epidemiologico arriva dall'ultimo studio sulle varianti Covid e i casi comparsi negli scorsi giorni nelle province di Milano, Bergamo e Brescia . Esattamente come a livello nazionale, anche in Lombardia il rischio "terza ondata " potrebbe essere ...

In Sicilia sono sempre più numerosi i casi di variante inglese del covid. Ritenuta più contagiosa, è presente anche in provincia di Siracusa, dove ne sono stati individuati 53 casi su 83. Si tratta, a ...

«La variante inglese è giunta in Europa proprio passando dagli impianti di risalita in Svizzera». È un monito preciso quello lanciato da ...

