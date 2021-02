Coronavirus | Rosato | ' coda caos governo Conte | ora ristori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Siamo certi che questa cosa di comunicare con 24 ore di anticipo che, smentendo tutto quanto detto finora, gli impianti sciistici domani non possono riaprire, sia unadella caotica gestione delprecedente e che lo stile da domani sarà molto diverso”. Così in un post su Facebook il vicepresidente della Camera Ettore. “Intanto un impegno serio di tutti noi - prosegue il presidente di Italia Viva - non può che essere la rapida definizione del ristoro dei danni ad un settore che altrimenti rischia il fallimento”.