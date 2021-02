Coca cola crea la bottiglia di carta 100% riciclabile

(Di domenica 14 febbraio 2021)ha deciso di cambiare nuovamente il materiale utilizzato per le sue bottiglie passando dalla plastica allaper ottenere un contenitoreal 100 percento. Dopo il passaggio dal vetro alla plastica, l’obiettivo entro il 2030 è quello di produrre solo bottiglie completamente diche sia totalmente. L’azienda che produce più plastica al mondo ha finalmente deciso di cambiare direzione, lo farà lentamente, ma è già un inizio. Qual è l’azienda che produce più plastica (e inquina) al mondo? La spinta green diLa spinta ambientalista sta portando tante aziende a modificare la propria produzione, lo abbiamo visto con le confezioni di Apple iPhone 12 e Samsung Galaxy S21 che non vedono più la presenza di ...

sta testando bottiglie fatte di carta nell'ambito di una scommessa a lungo termine che mira a eliminare completamente la plastica dai suoi imballaggi. La BBC riferisce che un prototipo di ...La sfida diTheCompany ha affidato il compito di produrre e testare il prototipo a The Paper Bottle Company, un'azienda danese che sta cercando di portare a termine una sfida ...Tra questi anche il Caffè delle Terme di viale delle Terme, ad Abano. «Abbiamo ricevuto in queste ore una e-mail da parte della direzione della Metro di Rubano», raccontano i titolari dell’esercizio c ...Una bottiglia innovativa potrebbe cambiare - per un certo punto di vista - la produzione di plastica mondiale.