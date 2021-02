Cecchina ossia la buona figliola in onda su Rai 5

(Di domenica 14 febbraio 2021)laè la prossima opera insul canale Rai, assolutamente da vedere. Tratto dalla storica opera di Carlo Goldoni, si tratta del dramma giocoso che ha come protagonista proprio, anche detta la. Il libretto goldoniano fu a suo tempo musicato da Niccolò Piccinni. L’edizione proposta è quella che vede nel cast i seguenti attori Mirella Freni, Sesto Bruscantini, Werner Hollweg, Rita Talarico, Valeria Maric, Gloria Trillo, Bianca Maria Casoni. Ad occuparsi della parte musicale è Franco Caracciolo, mentre la regia è di Virginio Puecher L'articolo proviene da NonSolo.TV.

JaneTim8 : RT @apemusicale: Prosegue domenica #14febbraio l'omaggio a #MirellaFreni di @RaiCultura e @raicinque con La #Cecchina di #Piccinni. Nel cas… - apemusicale : Prosegue domenica #14febbraio l'omaggio a #MirellaFreni di @RaiCultura e @raicinque con La #Cecchina di #Piccinni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchina ossia

Bellacanzone

Il secondo appuntamento, domenica 14 febbraio , è con la storica edizione realizzata dalla Rai per la TV dila buona figliola , che Niccolò Piccinni trasse dal dramma giocoso di ...Il secondo appuntamento, domenica 14 febbraio , è con la storica edizione realizzata dalla Rai per la TV dila buona figliola , che Niccolò Piccinni trasse dal dramma giocoso di Carlo ...La nuova Stagione di COD Black Ops è alle porte ed arriva qualche cosa di interessante grazie all’aggiornamento. In arrivo due nuove armi. Ogni giocatore sa bene che numerosi s ...ROMA. È dedicata a Mirella Freni, a un anno dalla scomparsa avvenuta il 9 febbraio 2020, la tradizionale programmazione operistica della domenica mattina alle 10 che Rai Cultura propone su Rai 5. Nel ...