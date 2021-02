Calore corporeo per ricaricare i gadget elettronici come una batteria (Di domenica 14 febbraio 2021) Usare il Calore corporeo per alimentare i tuoi gadget elettronici è diventata realtà in laboratorio, secondo i ricercatori dell’Università del Colorado sarà possibile in un futuro non troppo lontano. I ricercatori della CU Boulder hanno sviluppato un nuovo dispositivo indossabile a basso costo che è abbastanza elastico da poter essere indossato come un anello, un braccialetto o qualsiasi altro accessorio e trasforma il corpo umano in una power bank. “In futuro, vogliamo essere in grado di alimentare la tua elettronica indossabile senza dover includere una batteria“, ha detto Jianliang Xiao, autore senior del nuovo articolo e professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Paul M. Rady presso CU Boulder. Vita della batteria degli smartphone, ... Leggi su pantareinews (Di domenica 14 febbraio 2021) Usare ilper alimentare i tuoiè diventata realtà in laboratorio, secondo i ricercatori dell’Università del Colorado sarà possibile in un futuro non troppo lontano. I ricercatori della CU Boulder hanno sviluppato un nuovo dispositivo indossabile a basso costo che è abbastanza elastico da poter essere indossatoun anello, un braccialetto o qualsiasi altro accessorio e trasforma il corpo umano in una power bank. “In futuro, vogliamo essere in grado di alimentare la tua elettronica indossabile senza dover includere una“, ha detto Jianliang Xiao, autore senior del nuovo articolo e professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Paul M. Rady presso CU Boulder. Vita delladegli smartphone, ...

donatellaluisa : I ricercatori del Colorado, hanno sviluppato un nuovo tipo di dispositivo indossabile che trae energia dal calore c… - Romy_kitty1 : @radiosilvana @Carlo213Ge @acomincioli1 @NC4551 @piovo_ @GrandePinguino @RealBarlafuss @teoxandra @00_h16 @edigram… - allepiccio : @DaveMascia O di quando qualcuno si alza e tu ti siedi al suo posta rubandogli il calore corporeo - AlanElettronico : @vertical_doubt Da me per fortuna c’è, ma per un anno non ha funzionato e stavamo Bellini con guanti e sciarponi fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calore corporeo Dispositivo trasforma il corpo umano in una batteria vivente

Sarebbe in grado di convertire il calore corporeo in elettricità, producendo un voltaggio sufficiente ad alimentare device elettronici come orologi o fitness tracker. Si tratta di un dispositivo hitech da indossare a fior di pelle, ...

La pandemia ci mette alla prova? Qualche consiglio per reagire con positività

... psicoanalista e specialista in yogaterapia e di meditazione e benessere psico - corporeo, il "lato ... perché no, su un animale indifeso al quale possiamo donare il calore di una casa, con la ...

Creare energia elettrica dal calore corporeo: oggi si può Tecnoandroid Via alla stagione sciistica 2021: guida alla partenza

Il Covid-19 e le norme governative di contenimento hanno gettato tutte le piccole e medie imprese di montagna in una crisi senza precedenti, ...

Un nuovo gel iniettato sottopelle potrebbe sostituire i medicinali

Il nuovo gel andrebbe iniettato sottopelle e avrebbe la durata di circa un mese, rimpiazzando i medicinali classici ...

Sarebbe in grado di convertire ilin elettricità, producendo un voltaggio sufficiente ad alimentare device elettronici come orologi o fitness tracker. Si tratta di un dispositivo hitech da indossare a fior di pelle, ...... psicoanalista e specialista in yogaterapia e di meditazione e benessere psico -, il "lato ... perché no, su un animale indifeso al quale possiamo donare ildi una casa, con la ...Il Covid-19 e le norme governative di contenimento hanno gettato tutte le piccole e medie imprese di montagna in una crisi senza precedenti, ...Il nuovo gel andrebbe iniettato sottopelle e avrebbe la durata di circa un mese, rimpiazzando i medicinali classici ...