Ascolti TV di sabato 13 febbraio: stravince Maria De Filippi, flop per il programma di Rai 1 (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua la marcia di C'è posta per te , che stravince anche la gara degli Ascolti di sabato 13 febbraio, nonostante un leggero calo del numero di telespettatori. La sesta puntata del people show condotto da Maria De Filippi, che ha visto intervenire, come ospiti, Paolo Bonolis e Federica Pellegrini, ha ottenuto un ascolto di 6.057.000 telespettatori, per uno share del 28,30%. Numeri che confermano il gradimento del pubblico televisivo per questo programma, nonostante i suoi 21 anni di età. flop per A grande richiesta - Parlami d'amore Senza storia la sfida con il programma concorrente di Rai 1, A grande richiesta, lo spettacolo musicale, che nella prima puntata aveva come tema San Valentino. Veronica Pivetti e Paolo Conticini, ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua la marcia di C'è posta per te , cheanche la gara deglidi13, nonostante un leggero calo del numero di telespettatori. La sesta puntata del people show condotto daDe, che ha visto intervenire, come ospiti, Paolo Bonolis e Federica Pellegrini, ha ottenuto un ascolto di 6.057.000 telespettatori, per uno share del 28,30%. Numeri che confermano il gradimento del pubblico televisivo per questo, nonostante i suoi 21 anni di età.per A grande richiesta - Parlami d'amore Senza storia la sfida con ilconcorrente di Rai 1, A grande richiesta, lo spettacolo musicale, che nella prima puntata aveva come tema San Valentino. Veronica Pivetti e Paolo Conticini, ...

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 14/02/2021 — Ascolti italiani di sabato 13 febbraio 2021: 6 milioni (28,3%) per C’è posta per te… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2587 — Ascolti da domenica 7 a sabato 13 febbraio 2021: il Super Bowl LV raccoglie… - il_Case : Ascolti TV | Sabato 13 febbraio 2021. C’è Posta per Te stravince (28.3%), flop Parlami d’Amore (10.2%). Giuramento… - leggoit : Ascolti tv di ieri sabato 13 febbraio: stravince Maria De Filippi - Olty86 : Stravince Maria che mantiene i suoi ascolti, disastro flop di rai1 che nonostante chiuda più tardi, fa il 10% (una… -