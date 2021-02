Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 13 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 13 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Parlami d’Amore ha totalizzato 2282 spettatori (10.19% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6057 spettatori (share 28.33%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 3 ha ottenuto 1507 spettatori (5.79%); su Rai2 l’episodio di FBI 1374 (5.27%) e quello di Blue Bloods 1204 (5.18%); su Rai3 il film Io sono Tempesta ha totalizzato 1295 spettatori (share 5.27%); su Rete4 il film I due superpiedi quasi piatti 1242 spettatori (4.95%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 704 (3.06%). Ascolti ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 14 febbraio 2021)tv: idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Parlami d’Amore ha totalizzato 2282 spettatori (10.19% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6057 spettatori (share 28.33%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 3 ha ottenuto 1507 spettatori (5.79%); su Rai2 l’episodio di FBI 1374 (5.27%) e quello di Blue Bloods 1204 (5.18%); su Rai3 il film Io sono Tempesta ha totalizzato 1295 spettatori (share 5.27%); su Rete4 il film I due superpiedi quasi piatti 1242 spettatori (4.95%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 704 (3.06%)....

