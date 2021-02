Verissimo, Francesco Sarcina e la dipendenza da droghe: a salvarlo fu J-Ax (Di sabato 13 febbraio 2021) La vita tormentata di Francesco Sarcina è oggetto di intervista nel nuovo appuntamento con Verissimo. Il cantante, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, presenta la sua autobiografia e affronta il doloroso racconto su un periodo difficile della sua vita, segnato dall’abuso di sostanze stupefacenti. A salvarlo dal baratro fu una telefonata ad un collega e grande amico. Francesco Sarcina tra successi e tormenti Attraverso una serie di clip viene ripercorsa la lunga storia di Francesco Sarcina, dal lato artistico e professionale a quello più intimo e umano. Il frontman de Le Vibrazioni, che hanno fatto registrare un successo dietro l’altro segnando di fatto un’intera generazione, si racconta a tu per tu con Silvia Toffanin. Non solo la carriera e i ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021) La vita tormentata diè oggetto di intervista nel nuovo appuntamento con. Il cantante, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, presenta la sua autobiografia e affronta il doloroso racconto su un periodo difficile della sua vita, segnato dall’abuso di sostanze stupefacenti. Adal baratro fu una telefonata ad un collega e grande amico.tra successi e tormenti Attraverso una serie di clip viene ripercorsa la lunga storia di, dal lato artistico e professionale a quello più intimo e umano. Il frontman de Le Vibrazioni, che hanno fatto registrare un successo dietro l’altro segnando di fatto un’intera generazione, si racconta a tu per tu con Silvia Toffanin. Non solo la carriera e i ...

