Tobia e Nina | chi sono i figli di Francesco Sarcina

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nasce a Milano il 30 ottobre del 1976 sotto il segno zodiacale dello Scorpione.si appassiona di musica e suona la chitarra sin da piccolo e in varie cover-band della città, fino a quando nel 1993 non incontra il batterista Alessandro Deidda. Nel 1999 nascono Le Vibrazioni assieme a Stefano Verderi e a Marco Castellani. Diventano famosi nel panorama musicale italiano grazie al brano intitolato Dedicato a te. Nel 2012esordisce come solista, partecipa al Festival di Sanremo e arriva al decimo posto con il brano Nel tuo sorriso. Nel 2014 esce il suo primo album “Io”. Nel 2014 diventa uno dei professori di canto nel talent show di Amici di Maria De Filippi. La sua avventura televisiva continua quando, in coppia con Clizia Incorvaia, partecipa all’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tobia Nina

Il frontman de Le Vibrazioni , 44 anni, ex marito di Clizia Incorvaia , da cui ha avuto la figlia, 5 anni (è padre anche di, 14 anni), è stato salvato dall'amico e collega J - Ax . ...Parte oggi infatti anche la campagna vaccinale presso le seguenti strutture: Villa, Mater Dei, ...Covid per disabili Ha preso il via il servizio per i tamponi Covid grazie al 'Progetto', che ...Francesco Sarcina si appassiona di musica e suona la chitarra sin da piccolo e in varie cover-band, la sua storia, i suoi amori e figli ...La coppia Francesco Sarcina Clizia Incorvaia si era lasciata in maniera burrascosa, con i due che fornirono versioni contrastanti ...