Spezia-Milan | Maggiore | “Simpatizzo Inter | spero che questa vittoria serva pure a loro”

"Contro il Milan era necessario correre di più degli avversari e andare forte. Abbiamo sofferto poco e abbiamo portato a casa un risultato che ci farà lavorare sereni in settimana". Queste le dichiarazioni di Giulio Maggiore, autore di uno dei due gol siglati dallo Spezia nel 2-0 contro il Milan. Una grande prova per il centrocampista che ai microfoni di Dazn confessa una motivazione ulteriore: "Simpatizzo Inter da sempre e il triplete è stato un ricordo importante. Vediamo se questa vittoria sarà importante anche per i nerazzurri". Poi su Italiano: "Ci trasmette certi valori e in campo si vede il risultato", ha concluso.

